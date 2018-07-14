За фактом отруєння відвідувачів кафе відкрили кримінальне провадження

На сьогодні в лікарнях через отруєння в Tomash Kebab перебувають 10 осіб

За фактом масового отруєння у кафе в центрі Львова відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 13 липня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню протягом 11-13 липня семи пацієнтів із діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція». Усі вони харчувалися у закладі громадського харчування Tomash Kebab за адресою м. Львів вул. П. Куліша, 10.

Ще трьох пацієнтів з діагнозом ГКІ госпіталізовано в інфекційне відділення Пустомитівської ЦРЛ. Всього з вогнища інфекції станом на 13 липня у стаціонарі перебуває 10 осіб. Стан хворих – середньої тяжкості.

Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

Нагадаємо, вчора повідомляли про 9 людей, які отруїлися в цьому кафе. За цим фактом поліція проводила перевірку.