Європейські опенейри, які не можна пропустити 

Фестивальне літо добігає до свого екватора, а ви ще не визначились, на який опенейр в Європі податись? Не біда. “Львівська газета” підготувала підбірку європейських фестивалів другої половини літа, на які варто звернути увагу. Нагадаємо, з першою частиною підбірки можна ознайомитися тут.

Про два фестивалі серпня ми згадувати не будемо: це польський Вудсток (оскільки про нього ми вже детально написали у першій частині підбірки) та про угорський Сігєт (бо про нього і так всі знають).

Отже, поїхали!

Untold, Клуж-Напока

2-5 серпня

Квитки – 120 євро за чотириденний квиток/50 євро одноденний

Офіційний сайт https://untold.com/en

Масштабний електронний фестиваль у Трансільванії. Цього року на сценах Арени Клуж запалюватимуть The Prodigy, Armin van Buuren, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Tiësto, Parov Stelar, Nina Kraviz і багато інших відомих імен.

Добратись зі Львова до цього румунського міста можна доволі бюджетно. Спочатку “ковбойським” поїздом до Солотвина (плацкарт 100 грн), далі пішки через кордон (тут кордон спокійний зазвичай, без “спарти”, як у Шегинях) і далі пересідаємо в румунський поїзд, який за 6 годин і 5 євро довезе нас до Клуж-Напоки.





Grape Festival, П’єштани, Словаччина

10-11 серпня

Квитки: дводенний 59 євро/одноденний 49 євро

Офіційний сайт http://www.grapefestival.sk/en

Фестиваль з 8-річною історією, цікавим лайнапом і незвичним місцем проведення – на летовищі П’єштани. Це невеликий аеропорт, який не має жодного регулярного рейсу і обслуговує тільки чартери (а літом приймає масштабні фестивалі). Цьогоріч хедлайнером фесту є чарівні британці Alt-J.

Добратись до летовища можна двома шляхами – автобусами через Польщу (через Краків), або потягами через Закарпаття (потягом до Ужгорода, далі автобусом в Кошице, і далі потягом П’єштань).

Summer Well, Буфтя, Румунія

11-12 серпня

Квитки: дводенний 59 євро/одноденний 42 євро

Офіційний сайт https://summerwell.ro/

Перший Summer Well пройшов ще у 2011 році і щороку збирає хорошу компанію альтернативних груп. Цього року у Буфті виступлять The Kooks, Bastille, Cigarettes After Sex, Justice, Kodaline та інші.

Маленьке містечко з милозвучною назвою Буфтя – це насправді майже Бухарест, а точніше 20 кілометрів від нього. Зі столиці до фесту курсуватимуть спеціальні автобуси. А добратись до Бухареста можна по тій же схемі, що і до Клуж-Напоки (або взагалі влаштувати собі мандрівку по Румунії – замки, Дракула, от це от все).

Weekend Baltic, Пярну, Естонія

16-18 серпня

Квитки: Триденний 139 євро/одноденний 79 євро

Офіційний сайт https://www.weekendbaltic.com/

Для тих, кому серпнева Румунія може здатись занадто спекотною, є чудова альтернатива – курорти Балтійського моря. І ні, ми не Юрмалу, а про естонське місто Пярну – куди літом збираються любителів електронщини на фест Weekend Baltic. У лайнапі представлена достойна компанія – The Prodigy, David Guetta, Hardwell, Afrojack, Post Malone та багато інших.

З Києва то Таллінна літає угорський Wizzair, але ціни на квитки на дати фестивалю “кусаються” – від 2 тис грн в один бік. Оптимальніше в Естонію добиратись через Латвію, туди не бракує бюджетних рейсів, а далі до Пярну їхати автобусом.

Так, зі Львова квитки до Вільнюса можна купити по ціні 1354 грн в один бік

А з Варшави ще дешевше – за 20 євро в один бік.





MS Dockville, Гамбург, Німеччина

17-19 серпня

Квитки: Триденний 114 євро/одноденний 49 євро

Офіційний сайт: https://www.msdockville.de/

Один з найбільших та найпопулярніших німецьких фестивалів, який, щоправда, маловідомий за межами Німеччини. Фест проводять в Гамбурзі, на найбільшому річковому острові Європи, який зараз є районом Вільгельмсбург. У лайнапі зустрічаємо багато знайомих імен: Alt-J, Bonobo, First Aid Kit, The Blaze, Cigarettes After Sex.

Добратись до Гамбурга також не проблема. Наприклад, з Катовіц є квитки по 10 євро в один бік.

Highfield, Лейпциг, Німеччина

17-19 серпня

Квитки: Триденний 149 євро/одноденний 69-79 євро

Офіційний сайт: https://www.highfield.de/en/

У ті ж самі вихідні у Німеччині проходитиме ще один потужний фест – Highfield у найбільшому місті Саксонії Лейпцигу. Цього року публіку на фестивалі розважатимуть Billy Talent, Parov Stelar, Mando Diao, Editors, Gogol Bordello, The Wombats, The Subways та багато інших.

Є кілька варіантів, як зі Львова добратись до Лейпцига. Перший – летіти до Берліна (квитки в два боки на дати фестивалю обійдуться в 60 євро), а далі автобусом.

Або автобусами через Польщу – з пересадкою у Вроцлаві.

Rock en Seine, Париж, Франція

24-26 серпня

Квитки: 139 євро триденний/ 39 євро одноденний

Офіційний сайт: https://www.rockenseine.com/en/

Один з найбільших фестивалів Франції, регулярно проводиться ще з далекого 2003 року на набережній Сени. Лайнап потужний: 30 Seconds To Mars, Justice, Macklemore, Post Malone, Bonobo, Liam Gallagher та інші.

Лоукости літають не в сам Париж, а в маленьке місто Бове за 70 км від нього. Щоправда, станом на зараз ціни на кінець серпня не дуже низькі – в районі 70 євро в один бік з польських міст.