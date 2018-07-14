В Україні – четвертий випадок захворювання на дифтерію

Центр громадського здоров’я МОЗ України інформує про новий, уже четвертий випадок захворювання на дифтерію в Україні, який зафіксовано в Чернігівській області. До Центральної районної лікарні Ніжинського району 13 липня потрапив 11-річний хлопчик із набряком шиї та підозрою на дифтерію, який хворів удома протягом 5 днів.

Дитині ввели протидифтерійну сироватку, стан хлопчика важкий, він перебував у реанімації, а відтак реанімобілем дитину доправили в обласну реанімацію. Дослідження тривають, сьогодні в селище, де проживає хлопчик, виїхала команда епідеміологів, яка проведе обстеження контактних осіб, оцінить загрози та визначить, чи потрібно вживати додаткові заходи, наприклад, профілактичне лікування чи щеплення.

Нагадуємо, дифтерія – це гостре інфекційне захворювання. Докладніше про дифтерію, її симптоми і можливі ускладнення ви можете почитати тут: Дифтерія: перші ознаки і як вберегтися.

МОЗ рекомендує зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим. Якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих.

В Україні достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток, вони є в наявності в усіх областях.