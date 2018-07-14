Унаслідок ДТП в Сокільниках травмовано двох людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 липня близько 18.45 на автодорозі Київ-Чоп у селі Сокільники Пустомитівського району.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, зіткнулись автомобілі «БМВ», яким керував 22-річний мешканець Івано-Франківської області, й «Ауді», за кермом якого перебував 28-річний львів’янин. Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження, зокрема забої, отримали водій і пасажир «БМВ».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.