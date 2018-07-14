У Львові відбувся ювілейний вечір Мирослава Скорика

13 липня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбувся ювілейний вечір композитора, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України Мирослава Скорика.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка зачитав ювіляру привітання від імені Президента України Петра Порошенка.

«Вельмишановний Мирославе Михайловичу! У день 80-річного ювілею прийміть мої вітання і найщиріші побажання, здоров’я і благополуччя. Ваш композиторський доробок всеосяжний, творчі здобутки визнані публікою та знавцями музичного мистецтва. Українці звикли чути вас у театрах на концертах і джазових фестивалях, ваша музика звучить і у дні українських свят, і у дні скорботи. Вона вплетена у культуру нашої нації, надаючи їй красу і неповторність. Україна завдячує вашому таланту своєю присутністю у світовому культурному просторі. Нехай натхнення і бажання творити не полишають вас і надалі. Многая і благая літа!» – йдеться у тексті привітання.

З нагоди ювілею Мирослава Скорика глядачам представили балет на 2 дії «Повернення Баттерфляй».

«Я зворушений, що у день мого 80-ліття Львівська опера поставила цю виставу. Моє життя пов’язане зі Львовом, я вдячний усім львів’янам, які мене виховали і я із задоволенням приїжджатиму сюди і створюватиму нові постановки. Дякую, що сприймаєте мою музику і знаходите у ній риси, які промовляють до глибини вашого серця», – сказав Мирослав Скорик.

Довідково: Балет «Повернення Баттерфляй» має дві основні сюжетні лінії: факт про те, як співачка Соломія Крушельницька повернула до життя оперу Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» після провалу на прем’єрі в Мілані в 1904 році, та взаємини Соломії з сестрою Ганною (рідною сестрою бабусі Мирослава Скорика).

Музика композитора до балету тісно переплетена з аріями тих опер Джакомо Пуччіні, в яких виступала в провідних партіях знаменита Соломія Крушельницька.