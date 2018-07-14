У Городку почали капітальний ремонт дороги (фото, схема об’їзду)

З наступного тижня планують перекрити автодорогу для проїзду транспортних засобів

Підрядна організація розпочала капітальний ремонт на автодорозі загального користування державного значення М-11 Львів – Шегині на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Роботи проводять у місті Городок на двох ділянках 24+960 – км 28+757 та км 30+020 – км 32+460.

Наразі тут проводять роботи з фрезерування наявного дорожнього покриття, розбирають тротуар і металеве огородження, демонтують автопавільйони, влаштовують бортовий камінь, поребрик і бруківку.

Окрім ремонту двох ділянок дороги, підрядна організація відремонтує два мости через річки Верещиця та Потічок. Уже розпочали роботи на мості через Верещицю. Там демонтували тротуарні блоки та розбирають дорожнє покриття.

Проїзд ділянок, на яких виконуються ремонтні роботи, наразі здійснюють через одну смугу руху, оскільки інша повністю перекрита.

Для ефективного проведення ремонту з наступного тижня планують повністю перекрити автодорогу для проїзду транспортних засобів. Об’їзд здійснюватимуть по об’їзній Городка.

Про ремонт та об’їзд попереджають дорожні знаки.

Схема об’їзду – на карті.