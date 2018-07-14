Профілактика кишкових інфекцій – медики нагадали основні правила
Підвищена температура довкілля сприяє поширенню збудників, які викликають захворювання на кишкові інфекції. До організму такі збудники потрапляють найчастіше з інфікованою водою, зіпсованими чи неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
Основною причиною виникнення гострих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов і термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, які містять збудник захворювання, тощо.
Для профілактики гострих кишкових інфекцій необхідно:
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;
- мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, які використовують для приготування їжі;
- користуватися індивідуальним посудом;
- запобігати проникненню комах і тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються харчові продукти;
- регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки;
- окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);
- для обробки сирих продуктів використовувати окремі кухонні прилади (ножі, обробні дошки тощо);
- добре просмажувати або проварювати продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;
- дотримуватися відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишати приготовлені харчові продукти за кімнатної температури довше, ніж на 2 години);
- використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;
- вживати бутильовану воду, у разі неможливості придбання бутильованої води використовувати охолоджену кип’ячену воду;
- використовувати харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;
- мити й обдавати окропом фрукти й овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;
- не вживати продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;
- при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);
- не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі;
- не давати маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо;
- не купатися в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникати заковтування води під час купання;
- уникати контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання;
У разі появи симптомів захворювання (підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) своєчасно звертатися за медичною допомогою. Самолікування може призвести до значних ускладнень.
Профілактика гострих кишкових інфекцій рятує життя.
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