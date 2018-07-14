Профілактика кишкових інфекцій – медики нагадали основні правила

Пік кишкових інфекцій зазвичай припадає на літо

Підвищена температура довкілля сприяє поширенню збудників, які викликають захворювання на кишкові інфекції. До організму такі збудники потрапляють найчастіше з інфікованою водою, зіпсованими чи неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Основною причиною виникнення гострих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов і термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, які містять збудник захворювання, тощо.

Для профілактики гострих кишкових інфекцій необхідно:

дотримуватися правил особистої гігієни;

ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;

мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, які використовують для приготування їжі;

користуватися індивідуальним посудом;

запобігати проникненню комах і тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються харчові продукти;

регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки;

окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);

для обробки сирих продуктів використовувати окремі кухонні прилади (ножі, обробні дошки тощо);

добре просмажувати або проварювати продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;

дотримуватися відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишати приготовлені харчові продукти за кімнатної температури довше, ніж на 2 години);

використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;

вживати бутильовану воду, у разі неможливості придбання бутильованої води використовувати охолоджену кип’ячену воду;

використовувати харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;

мити й обдавати окропом фрукти й овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;

не вживати продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;

при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);

не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі;

не давати маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо;

не купатися в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникати заковтування води під час купання;

уникати контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання;

У разі появи симптомів захворювання (підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) своєчасно звертатися за медичною допомогою. Самолікування може призвести до значних ускладнень.

Профілактика гострих кишкових інфекцій рятує життя.

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