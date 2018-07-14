Погода на вихідні

Ці вихідні будуть хмарними та з дощем

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, сьогодні, 14 липня, у Львові слід очікувати грози, місцями пориви західного вітру до 15-20 м/с, град. Температура повітря вночі – 13-15° тепла, вдень – 20-22° тепла.

15 і 16 липня у Львові буде хмарно з проясненнями. Очікуютьcя короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на західний, 9−14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11-16° тепла, вдень – 17-22° тепла.