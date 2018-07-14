Патрульні виявили підозрюваних у розбої ще до отримання виклику

Сьогодні вночі інспектори 3-го батальйону патрульної поліції під час патрулювання на вулиці Кульпарківській, виявили трьох чоловіків, які підозріло поводилися. Їх зупинили та попросили надати документи.

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, в одного з чоловіків виявили мобільний телефон iPhone 6 золотистого кольору. За серійним номером IMEI патрульні з’ясували, що телефон у розшуку не перебуває. Після цього чоловіків відпустили. Через 10 хвилин, на службовий планшет патрульних надійшов виклик про розбій. На вулиці Сахарова троє невідомих напали на заявника та викрали в нього мобільний телефон IPhone 6 золотистого кольору. Потерпілий описав злочинців, і патрульним стало зрозуміло, що це ті громадяни, яких вони зупиняли щойно. Інспектори розпочали пошуки й невдовзі виявили підозрюваних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції.