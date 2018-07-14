Львівських десантників привітали з Днем українських миротворців (фото)

Напередодні Дня українських миротворців у Львові відзначbkb грамотами та цінними подарунками військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ – учасників миротворчих операцій

Урочистості проходили в музеї «Арсенал ». Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Оксана Стоколос-Ворончук вручила десантникам почесні грамоти та наручні годинники, – повідомляє прес-служба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

Також з нагоди свята в музеї зброї відбулася презентація виставки «Українські миротворці» – спільний проект воєнно-історичного музею 58 гарнізонного Будинку офіцерів та Львівського історичного музею.

15 липня відзначають День українських миротворців. Пам’ятну дату встановлено постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року і приурочена до висадки першої української миротворчої місії, в 1992 році, в колишній югославській республіці Боснія і Герцеговина.