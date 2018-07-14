Львівська школа № 83 тепер буде ліцеєм імені Івана Пулюя

Міські депутати проголосували за ухвалу «Про зміну типу, назви та присвоєння імені Івана Пулюя середній загальноосвітній школі I-III ступенів № 83 м. Львова». Відтак тепер заклад матиме назву ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради.

Як пояснили в управлінні освіти ЛМР, ухвалу прийнято з метою приведення у відповідність до ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», ч. 2 п. 30 ст. 26, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол зборів батьківської громади середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 83 м. Львова від 17.01.2018, витяг із протоколу засідання педагогічної ради середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 83 м. Львова від 15.01.2018 № 01, враховуючи листа управління «Секретаріат ради» від 23.06.2018 № 4−0001−570. Виносячи ухвалу, керувалися Законами України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постановою Кабміну «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».