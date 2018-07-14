Частина львів’ян – без води (адреси)

Як інформує Гаряча лінія міста Львова, через витік води та проведення аварійно-ремонтних робіт на вул. Дорога Кривчицька,48, орієнтовно до 13:00 не буде води у мешканців таких вулиць:

вул.Березова – всі будинки

вул.Втіха – всі будинки

вул.Міжгірна – всі будинки

вул.Ніщинського – всі будинки

вул.Низова – всі будинки

вул.Прогулкова – всі будинки

вул.Кривчицька Дорога, буд. 1, 2а, 2б, 2, 3, 5, 6, 8а, 8,10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50б, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 65, 65а, 66,67, 69, 71, 72, 79а, 79б, 80, 81, 81а.