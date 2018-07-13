За фактом отруєння відвідувачів кафе проводить перевірку поліція

Сьогодні, 13 липня, о 14.10 правоохоронці отримали інформацію з Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що протягом двох днів було госпіталізовано дев’ятьох осіб з діагнозом «гостре харчове отруєння».

Нагадаємо, всі вони були відвідувачами кафе Tomash Kebab, розташованого у Львові на вул. П. Куліша, 10.

За фактом правоохоронці проводять перевірку, вирішують питання про відкриття кримінального провадження, – зазначили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як уточнили у прес-службі Львівської міської ради, усі госпіталізовані – чоловіки, віком від 19 до 30 років. Шестеро з них – зі Львова, по одному – з Сокільників, Пустомит і села Арламова Воля Мостиського району. Пацієнтам проводять повний комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.