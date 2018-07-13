Винуватця смертельної ДТП біля Львова затримали

ДТП, яка сталася сьогодні близько 14.30 на автомобільній дорозі Львів – Самбір поблизу с. Лапаївка й у якій загинули двоє військових, спричинив старший лейтенант. Як повідомив військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк, порушивши правила дорожнього руху, офіцер, що керував автомобілем «Мазда» ,виїхав на швидкості на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем «Форд Транзит» під керуванням військовослужбовця Західного територіального управління аудиту. Внаслідок цього загинули на місці події двоє пасажирів-військовослужбовців автомобіля «Мазда». Водія «Мазди», який спричинив ДТП, та іншого пасажира доправили до військового шпиталю.

Нині на місці трагедії працюють військові прокурори Львівського гарнізону, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, разом зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області (колеги здійснюють досудове розслідування).

Проводять першочергові слідчі дії. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 3 ст. 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху»), а самого винуватця трагедії вже затримано.