Від понеділка по-іншому курсуватимуть автобуси трьох маршрутів (схема руху)

Внесено зміни у схеми руху маршрутних автобусів № 27, 36 та 40. За інформацією управління транспорту ЛМР, курсування міського автобусного маршруту № 27 буде продовжено до вул. Б. Хмельницького (м. Винники, поворот до Винниківського озера). Крім того, міські автобусні маршрути № 36 та 40 на період проведення ремонтних робіт курсуватимуть через вул. Тракт Глинянський — с. Лисиничі — вул. В. Івасюка (м. Винники) і далі за звичним маршрутом.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови м. Винники, з 16 липня розпочинається капітальний ремонт вул. Галицької (від початку м. Винники до вул. Т. Шевченка та від вул. В. Івасюка до вул. І. Франка). Попередньо, роботи триватимуть два місяці.