Від початку року «Львівгаз» безкоштовно повірив майже 12 тисяч лічильників газу

За 6 місяців цього року ПАТ «Львівгаз» спільно з представниками ДП «Львівстандартметрологія» здійснили безкоштовну повірку 11 609 лічильників газу

У підсумку 25% з них виявились непридатними до роботи. Також під час повірки виявили 271 втручання в роботу приладів обліку.

Загалом на Львівщині повірці підлягають майже 205 тис. лічильників газу, однак брак фінансування дозволяє повірити в поточному році лише 72 тис. лічильників. Закладені кошти в діючому тарифі на послуги розподілу природного газу, затверджені НКРЕКП, не дають можливість здійснювати повірку лічильників в повному обсязі.

«Для точного обліку спожитого газу лічильники підлягають періодичній повірці. Вона проводиться один раз на 5 чи 8 років, згідно із паспортними даними лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, покази лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ проводиться за граничними нормами споживання», – зазначив технічний директор ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Під час повірки газових лічильників у лабораторії фахівці виявляють факти втручання в їх роботу. Так, від початку року на Львівщині виявлено 271 факт втручань. В таких випадках споживачі повинні оплатити вартість експертизи, зняття і встановлення приладу обліку, а також відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству.

Відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона здійснюється безкоштовно, за кошти ПАТ «Львівгаз», котрі закладені в тариф на розподіл газу. Демонтаж та монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства «Львівстандартметрологія».

Інформаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.