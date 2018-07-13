В кафе у Львові – масове отруєння: госпіталізували 9 людей

Як повідомила Гаряча лінія міста Львова, через харчове отруєння в кафе «Томаш кебаб» (Tomash Kebab, розташоване за адресою: вул. Куліша, 10) у медичні заклади госпіталізовано 9 людей (семеро – у Львівську обласну інфекційну лікарню, двоє – в Пустомитівську районну центральну лікарню).

Як уточнили в ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», попередній діагноз госпіталізованих – харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція. Стан хворих – середньої тяжкості. Спільними симптомами захворювання є: скарги на температуру тіла до 40ºС, загальну слабість, нудоту, блювоту, часті проноси, болі в ділянці епігастрію.

Львівський міський відділ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» розпочав епідеміологічне розслідування спалаху.