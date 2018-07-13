Унаслідок ДТП у Львові потрапив до реанімації 11-річний хлопчик

На вулиці Жовківська,1 водій автомобіля «ВАЗ 2103» 1989 року народження, мешканець с. Дубляни Жовківського району, наїхав на пішохода 2007 року народження, мешканця Львова. Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження (ЗЧМТ, СГМ, закритий перелом лівої стегнової кістки у середній третині), його було госпіталізовано в реанімацію міської дитячої клінічної лікарні.

Причини та обставини події встановлюють.