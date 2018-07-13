У селі на Дрогобиччині вітер зірвав дахи з трьох будинків

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 12 липня внаслідок сильного вітру з дощем, близько 14.00 год. в с. Болехівці Дрогобицького району було пошкоджено три дахи житлових будинків. На вулиці Сонячній зірвано покрівлю з оцинкованої бляхи на площі 150 м кв.; на вул. Помірки – покрівлю з черепиці на площі 100 м кв. та шиферну покрівлю на площі 6 м кв., а також пошкоджено вікна будинку.

Близько 20:00 негода накоїла лиха на Самбірщині Унаслідок дощу та сильного вітру в районі села Чернихів Самбірського району на національну автодорогу Львів – Самбір – Ужгород упало близько 14 дерев, які частково перешкоджали руху автотранспорту.

Представники ГУ ДСНС у Львівській області (2 одиниці техніки, 7 осіб), 5 осіб від Луківської ОТГ, 5 військовослужбовців від військової частини А 3913, 2 наряди поліції від ГУ НП у Львівській області розрізали дерева й розчистили дорогу. Роботи завершили о 23:20.