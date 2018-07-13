У мешканців семи будинків на Левандівці з понеділка не буде гарячої води

Як повідомили в ЛКП «Залізничнетеплоенерго», з 09.00 16 липня до 18.00 27 липня буде припинено подачу гарячої води до 7 житлових будинків. Причина — заміна трубопроводу від ЦТП на вул. Вигоди, 27а до ЦТП на вул. Сяйво, 17-а.

Відтак без гарячої води залишаться мешканці будинків, розташованих за адресами: вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21 та вул. Широка, 29, – інформують в ЛКП «Залізничнетеплоенерго».