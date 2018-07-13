У Львові збудують перший приватний пологовий будинок (відео)

На вулиці Мазепи, 23 збудують новий Медичний центр Medicover з першим приватним пологовим. Там зможуть приймати до 1000 породіль на рік. Обіцяють три пологові зали, реанімаційне відділення для немовлят, та 27 комфортних палат на 38 ліжко-місць. Висота центру не повинна перевищувати 25 м. Відповідні цифри зафіксовано в нинішньому рішенні виконавчого комітету ЛМР.

Для пологового виділили ділянку площею 0,7 га. Сам будинок займатиме лише 22,8% цієї території. Решту планують озеленити: висадити дерева та кущі, розбити газони і встановити лавки. Площа буде відкритою для загального користування.

Нагадаємо, раніше місцеві мешканці протестували через те, що забудовник фактично міг забрати єдину зелену зону в їхньому районі – «дикий» сквер, у якому гралися діти з сусідніх будинків. Нині, як повідомили в ЛМР, із мешканцями підписали меморандум, в якому знайшли компроміс щодо будівництва. Крім зеленої зони медичного центру, проект передбачає створення додаткового транзитного променаду від вулиці Миколайчука до вулиці Пилипа Орлика, значно більшого за площею, ніж нинішній сквер (який, до речі, ніколи не мав такого статусу офіційно).

До того ж, будівництво Медичного центру з приватним пологовим будинком може створити 400 нових робочих місць та зміцнити конкуренцію серед лікарень у Львові.

Забудовником виступає ТОВ «Карпатська нерухомість». Над проектом працює компанія «Укрдизайнгруп» (UDG). Інвестиції у новий пологовий – 20 млн євро.