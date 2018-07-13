У Львові затримали наркодилера

Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно зі слідчими Франківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 затримали наркодилера, який організував на території Львова збут нарковмісних таблеток «субутекс». Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці затримали раніше судимого 30-річного місцевого мешканця, в якого виявили та вилучили таблетки, схожі на таблетки «субутекс», які містять наркотичний засіб «бупренорфін», мобільний телефон і гроші, отримані від збуту наркотиків. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.