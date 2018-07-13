У Львові затримали наркодилера

Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
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Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно зі слідчими Франківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 затримали наркодилера, який організував на території Львова збут нарковмісних таблеток «субутекс». Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці затримали раніше судимого 30-річного місцевого мешканця, в якого виявили та вилучили таблетки, схожі на таблетки «субутекс», які містять наркотичний засіб «бупренорфін», мобільний телефон і гроші, отримані від збуту наркотиків. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

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