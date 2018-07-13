У Львові з’явився сквер Олега Лишеги

Ім’я відомого поета, драматурга та перекладача присвоїли скверу між вул. Молочною та вул. Потелицькою

Сьогодні, 13 липня, сесія міської ради ухвалила рішення присвоїти скверу між вул. Молочною та вул. Потелицькою ім’я відомого поета, драматурга, перекладача Олега Лишеги.

«Беручи до уваги рекомендації комісії з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд у м. Львові, керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвалою міської ради «Про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд у м. Львові», міська рада ухвалила: Присвоїти ім’я відомого поета, драматурга, перекладача Олега Лишеги скверу між вул. Молочною та вул. Потелицькою», – йшлося в проекті ухвали.

Відтак було внесено зміни в додаток до ухвали міської ради від № 966 «Про затвердження переліку та меж скверів Личаківського району м. Львова». Протягом місяця у Личаківській районній адміністрації виготовлять і встановлять таблицю з назвою «Сквер ім. Олега Лишеги».

«Присвоєння імені відомого поета, драматурга, перекладача Олега Лишеги відповідає очікуванням мешканців міста Львова і не вимагає внесення змін в документацію юридичних та фізичних осіб», – зазначено в інформаційній довідці до проекту ухвали.