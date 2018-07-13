У Львові відзначили членів Національної спілки фотохудожників

12 липня голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка з нагоди професійного свята – Дня фотографа – привітав членів Львівської організації Національної спілки фотохудожників.

«Праця фотографа потребує великої майстерності, творчості та знань. І ваша праця є дуже важливою, адже фото не лише фіксує факти чи події, а є вираженням творчого світу автора, відтак частиною мистецького здобутку суспільства. Дякую за те, що ви є, дякую за вашу працю», – зазначив Олег Синютка.

За високу професійну майстерність, підняття престижу українського фотомистецтва на міжнародній арені очільник області вручив подяки Георгію Борисовському, Володимиру Дубасу, Олегу Огороднику, Тарасу Пироженку, Володимиру Молчанову, Володимиру Саквуку, Андріані Довгій, Юрію Черневому, Роману Гериновичу, Ігорю Гнатіву, Юрію Дячишину, Тарасу Бичку, Ростиславу Павлику.