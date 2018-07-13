У Львові створять новий садок і закликають реєструвати дітей

Вчора Львівська міська рада прийняла ухвалу про створення у Львові закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 188 на вул. Сміливих, 26. Відтак, батьки, діти яких належать до визначених пільгових категорій, можуть реєструвати дітей у цей садок на сайті: edu.smart.lviv.ua.

Як повідомляють у прес-службі Львівської міської ради, у садочок зможуть потрапити діти учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України та інших пільгових категорій відповідно до рішення виконавчого комітету від 29.12.2017 № 1190.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 188 комунальної форми власності на вул. Сміливих, 26, загальною площею 886,4 кв. м, створили, беручи до уваги гостру потребу в охопленні дітей дошкільного віку пільгових категорій дошкільною освітою.