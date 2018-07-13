У Львові шукають водія, який утік з місця ДТП
За словами свідків, водій був п’яним
ДТП сталася на кільці Богдана Хмельницького – вулиці Липинського близько 04.50. Автомобіль вилетів на парковку Епіцентру біля автовокзалу «Північний». Патрульні, які прибули на місце події, водія в автомобілі не застали, тож оформили розшукову ДТП. Матеріали передадуть у відділ розшуку та опрацювання ДТП, – повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.
Охоронець повідомив, що бачив, як водій і пасажири втікали з автомобіля. За його словами, всі вони були п’яні.