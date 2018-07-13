НУ «Львівська політехніка» проведе ХІ Міжнародну школу україністики «Крок до України»

З нагоди річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України та 150-ліття товариства «Просвіта», відбудеться відкриття ХІ Міжнародної школи україністики «Крок до України». Захід відбудеться 16 липня о 10.00, місце зустрічі – аудиторія 204 головного корпусу (ІІ поверх) НУ «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12. Організатор: Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Відкриття Х І Міжнародної літньої школи україністики «Крок до України» організатори приурочують до річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, якою було проголошено наміри народу України самостійно вирішувати свою долю і яка стала провісницею проголошення незалежності України, а також з нагоди відзначення 150-ліття Товариства «Просвіта».

Цьогоріч учасниками Літньої школи будуть представники із 6 країн світу (Аргентина, Білорусь, Словенія, Алжир, Туреччина, США).

Її особливістю буде участь двох численних делегацій з Аргентини та Білорусі.

Приїзд представників Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентинській республіці (12 студентів) є продовженням і розвитком успішної взаємодії цієї громадської організації з МІОКом на виконання Угоди про співпрацю, підписаної 2012 року. Ця співпраця має вже власну цікаву історію, зокрема організацію 2-х шкіл україністики в Буенос-Айресі, проведення семінарів та скайп-конференцій з метою збереження української ідентичності українців третього, четвертого, а то й п’ятого покоління у країнах їхнього проживання.

МІОК підтримує також важливий напрям діяльності Посольства України у Білорусі щодо вивчення української мови, запросивши до участі у Школі слухачів Безкоштовних курсів з української мови у Мінську, що були організовані при Посольстві. Адже співпраця з представниками українства Східної діаспори є одним із пріоритетів у роботі Інституту.

«Ми працюємо для поширення української мови у світі, – зазначає Ірина Ключковська, директор МІОКу. – Переконані, що поширення правдивих знань про Україну, її мову, культуру сприятиме не лише збереженню національної тотожності, але й утвердженню позитивного іміджу України у світі».

За словами координатора Школи «Крок до України» Олени Медведєвої, на сьогодні в Україні існує багато літніх (і не тільки) шкіл, де іноземці можуть вивчати українську мову як іноземну. І це не випадково: найефективнішою методикою у вивченні іноземної мови є «занурення» у відповідне мовне середовище. Літня школа «Крок до України», яку щороку проводить МІОК, надає унікальну можливість представникам діаспори та іншим іноземним громадянам, які бажають вивчати українську мову, окрім практичних навчальних занять, зануритися у мовну стихію Львова, міста з багатою історією та культурою. На студентів цього року чекатиме насичена програма, яка включатиме інтенсивний курс української мови, численні пізнавальні екскурсії, майстер-класи, цікаві зустрічі з видатними постатями Львівщини і не тільки.

Вхід вільний.