На Львівщині у травмованого водія вантажівки вкрали гроші й особисті речі

Працівники поліції просять зголоситися на оперативну лінію 102 усіх, хто може допомогти встановити осіб, причетних до скоєння цього злочину, або встановити інші обставини події

У Стрийський відділ поліції 3 липня із заявою про крадіжку звернувся 32-річний мешканець міста Долина Івано-Франківської області, водій вантажівки «Рено Магнум». За його словами, близько 15.30 неподалік села Довге на Стрийщині він не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема травму хребта. До приїзду на місце події медиків йому надавали допомогу невідомі чоловіки, а згодом водій виявив, що з кабіни вантажівки було викрадено документи, гроші й особисті речі на загальну суму близько п’ятдесяти тисяч гривень.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

Працівники поліції закликають усіх, хто може допомогти встановити осіб, причетних до скоєння цього злочину, або встановити інші обставини події, зголоситися на оперативну лінію 102. Зокрема, просять допомоги водіїв, чиї автомобілі обладнані відеореєстраторами.