На Львівщині смертельна ДТП, рух перекрито

Сьогодні, 13 липня, близько 15.00 на автодорозі між селами Лапаївка та Оброшино в Пустомитівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода між мікроавтобусом «Форд Транзит» і легковиком «Мазда». Про це повідомив Юрій Голуб з Національної поліції області.

«Унаслідок зіткнення четверо осіб, що перебували у «Мазді», отримали тілесні ушкодження, двоє з них від отриманих травм померли на місці події. Також травмований водій «Форда». Потерпілі госпіталізовані. Наразі лікарі уточнюють їх діагнози», – говорить Голуб.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Рух транспорту цією ділянкою дороги перекрито.