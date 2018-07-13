Львівські дитсадки братимуть оплату за дітей, які живуть за межами міста

Нові правила прийому почнуть діяти з 1 січня 2019 року. За відповідну ухвалу проголосували на засіданні ЛМР 13 липня.

Діти, які зареєстровані за межами Львова, можуть ходити до львівських садочків безкоштовно, лише якщо об’єднана територіальна громада чи інший орган місцевого самоврядування матиме договір з Львівською міською радою про здійснення міжбюджетних трансфертів. Тобто мерія укладатиме договори з ОТГ, а ті повинні перераховувати кошти за послуги дитячих садків.

Суму, яку має сплатити за дитину населений пункт, затверджуватиме виконавчий комітет Львова.

Як зазначають у пояснювальній записці до ухвали, нововведення дозволить залучити до бюджету 14 млн грн та спрямувати їх на утримання дошкільних закладів освіти.

Станом на 1 червня 2018 року у львівських ДНЗ навчалася 781 дитина, яка зареєстрована в інших містах. Середня вартість утримання однієї дитини (без харчування) нині становить 18,24 тис. грн на рік.

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