Львівська залізниця вживає додаткових заходів, щоб запобігти травмуванню громадян

У зв’язку зі зростанням кількості випадків травмування сторонніх осіб на об’єктах залізничного транспорту, для профілактики невиробничого травматизму та підвищення рівня безпеки громадян, які перебувають на території залізниці, в усіх регіональних філіях ПАТ «Укрзалізниця» оголошено місячник профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо невиробничого травматизму на залізничному транспорті серед населення, а також працівників підприємств, що розташовані в районах, прилеглих до залізничних колій.

У рамках цього заходу на Львівській залізниці проводять перевірки станцій, вокзалів і пасажирських платформ на предмет наявності наочної інформації (плакатів, попереджувальних знаків тощо) про небезпеку під час перебування на залізничних коліях. Залізничники скерували звернення в обласні державні адміністрації західного регіону й органи освіти з проханням про проведення профілактичної роботи для запобігання невиробничому травматизму на залізничному транспорті, а також інформаційні листи в селищні та районні ради з описом причин і наслідків нещасних випадків, що сталися з мешканцями відповідних населених пунктів на залізничному транспорті.

Від початку 2018 року на території залізниці зафіксовано 53 випадки травмування громадян, з яких 35 – зі смертельним наслідком. За аналогічний період 2017 року стався 41 випадок невиробничого травматизму, в тому числі 21 – зі смертельним наслідком.

Поряд із додатковими заходами на Львівській залізниці ведуть планову роботу, скеровану на запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру на об’єктах інфраструктури. Зокрема, впродовж першого півріччя 2018 року провели 358 перевірок рівнів освітлення територій станцій, маршрутів проходу громадян, платформ, відремонтували 2 посадкові платформи, пішохідну доріжку та 13 настилів проїжджої частини залізничних переїздів, підвищили видимість на 43 залізничних переїздах. Окрім того, на перегонах і станціях оновили та встановили додаткові інформаційні стенди й покажчики безпечного проходу громадян, відновлено 315 попереджувальних плакатів з електробезпеки на мостах, огорожах тягових підстанцій та опорах ліній електропередач. Загалом на виконання заходів програми зі запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру в першому півріччі 2018 року Львівська залізниця витратила понад 680 тис. гривень.

Втім будь-які зусилля будуть марними за відсутності належного рівня культури поведінки та дисциплінованості громадян, – додають у «Львівській залізниці». Адже аналіз випадків травмування сторонніх осіб на залізничному транспорті свідчить: що практично всі вони стали наслідком порушення потерпілими Правил безпеки на залізничному транспорті України.

Тому залізничники вкотре закликають громадян бути уважними й обережними в поїздах, на платформах, поблизу колій, на переїздах та в інших залізничних об’єктах і наголошують, що, перебування на об’єктах інфраструктури вимагає неухильного дотримання правил безпеки задля збереження здоров’я та життя.