Львів’янка Софія Прийма здобула «золото» Чемпіонату світу з акватлону

Цими днями на острові Фюн у Данії завершився чемпіонат світу з акватлону серед молоді (II ранг)

Львівська триатлоністка Софія Прийма зуміла на біговому сегменті відіграти та випередити представницю Великої Британії на 11 секунд. Триатлоністка подолала дистанцію 1000 м + 5 км (плавання + біг) із результатом 0:32:37 с, що принесло Софії перемогу та титул чемпіонки світу.

Тепер Софія поїхала здобувати нові перемоги на Чемпіонат світу з триатлону в естафетах мікст у Гамбург (Німеччина).