Частину Личаківської відкриють для проїзду вже в неділю

Також від неділі можна буде їхати вулицею Долішньою

На вул. Личаківській триває останній етап капітального ремонту дороги. На сьогодні роботи зосереджені на відрізку від вул. Черемшини до вул. Пасічної. Ремонтні роботи відбуваються згідно з планом-графіком. Як повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, в неділю, 15 липня, буде відкрито для проїду вул. Долішню, проїзд якою було перекрито від 16 березня цього року.

Нагадаємо, раніше частину Личаківської та Долішню обіцяли відкрити з понеділка, 16 липня.

«У неділю, 15 липня, зранку буде відкрито для проїзду транспорту вул. Долішню. У другій декаді серпня плануємо повністю відкрити для проїзду вул. Личаківську. А з початку вересня буде відновлено проїзд трамваїв до вул. Пасічної», – повідомив Сергій Бабак.

Як розповів заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко, після відкриття для проїзду вул. Долішньої заплановано, що маршрутні автобуси № 39 повернуться до схеми руху, яка існувала до об’їзду, тобто курсуватимуть до вул. Богданівської.

Натомість рух усіх інших маршрутів, які курсують по вул. Личаківській, не зміниться. Лише після повного відкриття для проїзду вул. Личаківської громадський транспорт відновить рух відповідно до схем, які діяли до початку ремонтних робіт.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі та інженерних мереж, зокрема колектора.

Реконструкція вулиці здійснюють у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. І третій етап – від вул. Б. Котика до вул. Пасічної.