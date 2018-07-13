Біля львівської школи відкриють сучасне футбольне поле

У Львові на вул. Пулюя, 16 облаштували сучасний спортивний майданчик. Розташований він на території загальноосвітньої середньої школи №83.

Міні-футбольне поле зробили за кошти міського бюджету у рамках проекту “Наукова – розумний мікрорайон”.

Тут не лише штучне покриття, а й відеонагляд, озвучка, трибуни та фонтан із питною водою. Щодо “газону”, то він просипаний спеціальною гумовою крихтою, яка зменшить ризик травмування. А займатись тут можуть і професійні спортсмени.

“Тепер тут зможуть займатися діти, які навчаються в цій школі, а також і мешканці Розумного мікрорайону. Для усіх охочих, позайматися на майданчику, буде розроблена система онлайн-реєстрації”, – повідомили у прес-службі ГО “Наукова”.

Зараз на майданчику домонтовують останні деталі, зокрема освітлення. Це дозволить займатись спортом у вечірній час.

Додамо, що відновлювати старий майданчик почали ще у 2017 році. Раніше тут діти займались на уроках фізкультури.