152 медзаклади України отримали перші кошти в рамках медреформи

13 липня 152 медичних заклади, які уклали договори з Національною службою здоров'я, отримали на свої рахунки перші гроші

244 мільйони в перший місяць отримали заклади, які першими почали працювати за новими правилами. Це 152 медзаклади із 21 області України, – повідомив голова Національної служби здоров’я України Oлег Петренко. За його словами, найбільші успіхи – у Київській, Вінницькій, Полтавській областях. Ще 9 закладів зможуть отримувати кошти від НСЗУ за договором, коли усунуть виявлені Нацслужбою недоліки.

«Це – сигнал для тих, хто ще вагається. Цивiлiзацiю зупинити неможливо. З 2019 року держава фiнансуватиме лише тi заклади первинної медичної допомоги, якi уклали договiр з Нацслужбою. Грошi зможуть прийти лише за пацієнтом», – додав Петренко.