14 громадським організаціям у Львові спишуть заборгованість зі сплати оренди (перелік)

Сьогодні, 13 липня, під час сесії Львівської міської ради винесли ухвалу «Про списання заборгованості зі сплати орендної плати для громадських організацій національно-патріотичного спрямування м. Львова». Мова про списання заборгованості зі сплати орендної плати за окремі об’єкти комунальної власності м. Львова, які перебувають в оренді у громадських організацій національно-патріотичного спрямування м. Львова. Таких організацій є 14. Перелік їх можна переглянути за цим посиланням: ПЕРЕЛІК.

Ухвалу прийнято, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», беручи до уваги ухвалу міської ради від 07.06.2007 № 897 «Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова», з метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій національно-патріотичного спрямування, надання підтримки на виконання суспільних завдань, що у свою чергу сприятиме поліпшенню надання послуг мешканцям міста.