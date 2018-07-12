Завтра на дві години перекриють рух транспорту на вул. Луганська, 20 (схема об’їзду)

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з реконструкції опори «ПЛ 35 кв ЛТЕЦ-ПС-Л-4 на ділянці опор 10−12» на вул. Луганська, 20, завтра, 13 липня, з 13.30 до 15.30 буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Луганська, 20. Роботи виконує ТзОВ «Євробудстиль». Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Об’їзд дороги – відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху на вул. Луганська.