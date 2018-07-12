З понеділка для руху транспорту відкриють частину Личаківської

З понеділка, 16 липня, у Львові відкриють для руху транспорту частину вулиці Личаківської – від площі Митної до вулиці Долішньої, а також саму вулицю Долішню. Про це сьогодні, 12 липня, на сесії ЛМР під час звіту виконавчих органів влади заявив міський голова Андрій Садовий.

«Думаю, що з понеділка ми вже відкриємо проїзд вулицею Долішньою, десь у середині серпня вже відкриємо повністю Личаківську для проїзду автотранспорту, а з вересня відновимо курсування трамвайного маршруту №2», – сказав він.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт – 6 млн. євро. Н вулиці проводять капітальну реконструкцію дорожнього покриття, заміну трамвайної колії, контактної мережі, а також ремонт усіх комунікацій, зокрема колектора.

Реконструкцію вулиці здійснюють у три етапи. Перший етап – роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б.Котика. І третій етап, який триває, – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.