Як вберегтися від квартирної крадіжки: поради правоохоронців

Дотримуючись простих правил, ви можете значно зменшити ризики стати жертвою квартирних злодіїв.

Не потрібно хвалитися планами на найближчу відпустку. Навіть друзі несвідомо можуть «навести» злодія на вашу квартиру, поділившись свіжими новинами про вас зі своїми знайомими, і так інформація може дійти до злодія. Не поширюйте «зайву» інформацію про себе в соціальних мережах. Злодії також можуть бути активними користувачами Інтернету. А побачивши фотографії з відпочинку або такі, що свідчать про ваші статки, «просунутий домушник» задумається про крадіжку. Ніколи не кладіть ключі від квартири в поштову скриньку, під килимок біля вхідних дверей або в інші схожі «схованки». Надійні вхідні двері, або навіть двоє дверей і хороші замки – це дуже важливо. Перед виходом завжди перевіряйте, чи зачинені вікна й балконні двері. А на період тривалої поїздки не буде зайвим закривати вікна шторами, щоб ніхто не міг зазирнути у приміщення. Якщо ви їдете надовго, попросіть сусідів регулярно забирати з поштової скриньки вашу кореспонденцію. Хорошим способом для імітації присутності стане ввімкнене в передпокої світло. Встановіть на вікна решітки, бажано зсередини, надто якщо ви мешкаєте на перших двох або на останньому поверхах. Найнадійніший захист – обладнати помешкання охоронною сигналізацією і камерами відеоспостереження.

Кожен досвідчений квартирний злодій прекрасно знає список основних потаємних місць, куди люди насамперед ховають гроші. Це такі «хитрі» схованки, як морозильна камера холодильника, зливний бачок унітаза, люк пральної машини, нижні полиці шафи й інші. Вигадайте більш оригінальне та надійне місце для зберігання грошей. Буде краще, якщо ви розділите суму на кілька частин і складете гроші в різних місцях. Є ймовірність, що до деяких «заначок» злодій не добереться.