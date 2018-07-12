У Стрийському парку відновили каскад струмків

Тепер ще одною окрасою Стрийського парку став відновлений каскад струмків, який не працював понад 25 років. Про це повідомила Олена Мазурик, в.о. директора установи «Стрийський парк».

«Цей каскад струмків понад 25 років не працював. Ми відновили комунікації, воду, тому що вода циркулюється на ньому з озера. І ще додатково ми почистили джерело, де дали у каскад струмків джерельну воду. І за рахунок цього, коли буде циркуляція води, озеро очиститься. Ці роботи тривали півтора місяці», – розповіла Олена Мазурик.

Адміністрація парку запрошує львів’ян і гостей міста приходити у Стрийський парк та насолоджуватися чудовими ланшафтами та свіжим повітрям.