У рамках LvivMozArt у Львові відкриють унікальну виставку

13 липня в палаці Потоцьких відкриють виставку «Реквієм як початок. Від нерозгаданих таємниць до музичного життя у Львові в першій половині ХІХ ст.» – у рамках фестивалю LvivMozArt.

Напевно, немає в музичній історії більш знакового твору, ніж незавершений «Реквієм» Вольфганга Амадея Моцарта. Він став доленосним у житті самого автора, а відразу після його смерті й до сьогодні залишається приводом для розповсюдження міфів і легенд. Для львів’ян «Реквієм» позначений особливим знаком genius loci: до 35-ї річниці смерті В.А. Моцарта цей твір у соборі Святого Юра виконав його син – «львівський Моцарт» Франц Ксавер разом з учасниками Інституту співу при Товаристві святої Цецилії, яке він заснував у Львові. Саме з цього визначного факту розпочався найважливіший етап професійної діяльності Франца Ксавера Моцарта, а водночас відкрилась і нова сторінка музичної історії нашого міста.

В експозиції представлені унікальні історичні рукописи, ноти, матеріальні артефакти. Зокрема, скрипка у дерев’яному футлярі віденського майстра першої половини ХVІІІ ст., срібний кубок, вручений видатному львівському скрипалеві Каролю Ліпінському (який водночас із Ф.К. Моцартом був одним із організаторів виконання «Реквієму» до 35-ої річниці смерті В.А. Моцарта), портрет митрополита – предстоятеля Греко-Католицької Церкви кардинала Михайла Левицького (який дозволив виконати «Реквієм» у соборі Святого Юра) тощо. Ці та інші експонати детально розкривають музичну історію Львова першої половини ХІХ століття та одну з центральних подій цього періоду – виконання «Реквієму» у 1826 році, яке символічним чином поєднало долі двох Моцартів у Львові та відіграло важливе значення в консолідації мистецьких сил та професійному становленні музичного життя міста.

На виставці будуть представлені матеріали з фондів: Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника, архівів бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, Львівського історичного музею, Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Куратори виставки: