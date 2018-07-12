У МОЗ нагадали про користь сніданку

Продуктивний день треба починати зі здорового сніданку. Снідати краще не пізніше ніж через 2 години після пробудження. Про це нагадала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Хоч це може здаватись досить простою чи навіть банальною порадою, проте багато дорослих людей нехтують сніданком, хоча знають, що це гарантований шлях до проблем зі здоров’ям», – зауважила пані Супрун. І пояснила, яку шкоду організму завдають ті, хто не снідає.

Вам сильніше хотітиметься їсти нездорову їжу

Смачний і корисний сніданок впливає на наше відчуття голоду протягом дня. Тому якщо ви не снідали, існує висока ймовірність, що почуття голоду «змусить» вас запихатися чимось на ходу. Крім того, люди, які пропускають сніданок, більш схильні їсти шкідливу їжу протягом дня, перебрати з калоріями та вживати менше поживних речовин.

Зростають ризики появи жовчнокам’яної хвороби

Досить часто лікарі констатують наявність каменів у жовчному міхурі у молодих людей з нормальною вагою. Після аналізу їх харчових звичок зазвичай виявляється, що вони відмовляються від сніданків і дотримуються безжирових дієт задля схуднення, що і призводить до згущення жовчі.

План боротьби із зайвою вагою не спрацює

Пропускати сніданок, якщо ви худнете, – не найкраща ідея. Дослідження свідчать, що люди, які зазвичай не снідають, більш схильні набирати зайву вагу через те, що не можуть контролювати відчуття голоду. Звісно, відсутність сніданку може зменшити кількість калорій, спожитих протягом дня. Проте це не є ефективним та безпечним методом схуднення.

Без сніданку буде важче думати

У середньому між вечерею та сніданком проходить 8-12 годин. Тому після пробудження ваш мозок потребує підзарядки, щоб нормально функціонувати. Результати досліджень вказують, що саме поживний сніданок дозволяє стимулювати пам’ять, концентрацію уваги та готовність навчатись. Особливо, це важливо для дітей і підлітків.