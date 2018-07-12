У Львові власників собак зобов’язали прибирати за своїми улюбленцями

Відтепер кожен власник песика має вигулювати чотириногого друга із запасом пакетів для прибирання екскрементів

Депутати Львівської міської ради підтримали е-петицію про зобов’язання власників собак прибирати екскременти за своїми вихованцями у місцях загального користування – скверах, парках, вулицях. Ця електронна петиція навесні зібрала понад 500 голосів містян.

Зокрема, автор петиції пропонує облаштувати парки, сквери спеціальними апаратами з пакетами для прибирання фекалій домашніх тварин; зобов’язати власників тварин, які здійснюють вигул своїх домашніх улюбленців, використовувати пакети для прибирання фекалій; створити подання до Закону, яке б зобов’язувало власників тварин купляти пакети для прибирання фекалій за домашніми улюбленцями.

Порушників штрафуватимуть.

Відтак уже до наступного засідання сесії ЛМР відповідні служби повинні розробити дорожню карту реалізації е-петиції.