У Львові відзначать переможців конкурсу Мілени Рудницької «Жінка й нація»

У неділю, 15 липня, об 11:00 у Музеї історії релігії відбудеться урочиста академія нагородження переможців 19-го Молодіжного конкурсу науково-дослідних робіт імені Мілени Рудницької «Жінка й нація». Конкурс дав можливість молодим дослідникам відкрити для загалу життя видатних жінок, які творили та творять історію української держави.

Загалом участь у конкурсі взяли понад 200 молодих дослідників, з найвіддаленіших сіл та районів Львівщини, які описали життя та діяльність великих українок.

Роботи оцінювали у трьох номінаціях: