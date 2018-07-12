У Львові відзначать переможців конкурсу Мілени Рудницької «Жінка й нація»

Участь у конкурсі взяли понад  200 молодих дослідників
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У неділю, 15 липня, об 11:00 у Музеї історії релігії відбудеться урочиста академія нагородження переможців 19-го Молодіжного конкурсу науково-дослідних робіт імені Мілени Рудницької «Жінка й нація». Конкурс дав можливість молодим дослідникам відкрити для загалу життя видатних жінок, які творили та творять історію української держави.

Загалом участь у конкурсі взяли понад 200 молодих дослідників, з найвіддаленіших сіл та районів Львівщини, які описали життя та діяльність великих українок.

Роботи оцінювали у трьох номінаціях:

  • громадська і публіцистична спадщина видатних діячок жіночого руху;
  • жінка в новітній історії України: громадсько-суспільній роботі, освіті та науці, мистецтві, політиці;
  • визначні жінки вашого краю, громади та родини, їх роль в історії краю, особистому житті.