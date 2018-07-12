У Львові відбудеться благодійний показ колекції жіночого одягу на підтримку будинку-інтернату

У четвер, 19 липня, о 19:00, відбудеться доброчинний показ нової колекції жіночого одягу весна – літо 2019 від відомої львівської дизайнерки одягу Олени Олійник. Метою заходу є допомога КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат». Показ відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Вітовського 43-А, відпочинковий комплекс «Park. Art of Rest», 2-й поверх.

Вартість запрошення на захід – це особистий добровільний, благочинний внесок кожного відвідувача, для допомоги КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат» у фіксованому розмірі – 300 гривень.

«Цей благодійний показ – мій добровільний, мистецький внесок для допомоги КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат». Кошти за придбаний квиток на цей захід будуть вашою особистою щирою підтримкою людям, котрі волею долі позбавлені родинного тепла. Це здебільшого діти та жінки з особливими потребами, які не мають змоги опікуватися собою та своїм майбутнім. Змалечку вони проживають у місці, яке стало для них єдиним прихистком та потребують допомоги. Маю надію, що разом, спільними стараннями, ми об’єднаємось у такій важливій, добрій і завжди потрібній справі, як благодійність», – каже Олена Олійник.

Співорганізатори благодійного заходу: Відпочинковий комплекс «Park. Art of Rest», Школа мистецтв Оксани Бондарук, ГО «Ділові Українські Жінки в Львівській області», Імідж-студія «Mon Secret» Анастасії Ярмолюк.