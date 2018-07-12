У Львові створять ясла-садок № 188

Сьогодні, 12 липня, під час сесії Львівської міської ради депутати винесли ухвалу «Про створення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 188». Це розширить мережу закладів дошкільної освіти Львова та охопить дітей пільгових категорій дошкільною освітою.

Як пояснили в управлінні освіти ЛМР, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 188 комунальної форми власності на вул. Сміливих, 26 загальною площею 886,4 кв. м створять, беручи до уваги гостру потребу в охопленні дошкільною освітою дітей дошкільного віку пільгових категорій. Зокрема, мова про дітей учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України та інших пільгових категорій, визначених Положенням та правилами про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 29.12.2017 № 1190.

У прес-службі ЛМР нагадують, що протягом 2014−2017 років у Львові додатково відкрито 82 групи у садочках для 2500 дітей. Так, у 2017 році відкрито 26 груп: ДНЗ № 9 (5 груп) вул. Рильського, 9, ДНЗ № 17 (7 груп) вул. Зубрівська, 9, ДНЗ № 39 (4 групи) вул. Володимира Великого, 125а – 650 дітей. Відкрито 29 груп короткотривалого перебування для 625 дітей. 2018 року створять 64 додаткові групи й охоплять загалом майже тисячу дітей.

На 2019 рік заплановано створення 15 додаткових груп, на 2020 рік – 15 додаткових груп і забезпечити 100-відсоткову охопленість дошкільною освітою.