37-річний львів’янин убив 74-річного батька

У Франківський відділ поліції 11 липня о 13.18 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Героїв УПА у Львові виявлено тіло літнього чоловіка зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Лікарів викликав один із синів померлого. Прийшовши провідати свого 74-річного батька, він побачив, що той не подає ознак життя.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що до смерті пенсіонера причетний його другий 37-річний син, з яким вони разом проживали. За його словами, напередодні між ними виник побутовий конфлікт, під час якого він і заподіяв батькові тілесні ушкодження, які призвели до смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування. Вирішують питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу.