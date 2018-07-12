Стартував прийом заяв у виші: ЛНУ та «Львівська політехніка» – серед найпопулярніших

Сьогодні, 12 липня, почався прийом заяв на вступ до вишів на бакалавра, молодшого спеціаліста на базі 11 класів, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування. Більшість таких вступників подають заяви в електронному вигляді через особисті кабінети на сайті ez.osvitavsim.org.ua. Уже зареєстровано понад 123 тис електронних кабінетів, через які подано близько 42 тис заяв.

Наразі найбільше заяв подано до КНУ ім. Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, Київської та Львівської політехніки, ХНУ Каразіна, ДНУ Гончара.

Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася сьогодні, 12 липня 2018 року, в МОН за участі генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова та директора ДП «Інфоресурс» Оксани Бєлік.

«Зараз через електронні кабінети свої заяви подали вже більш як 12,5 тисячі вступників, тобто 10% тих, хто зареєстрував кабінети. Це нормальна стабільна динаміка, система працює в штатному режимі, і ми готові далі приймати заяви від вступників. Але хочу звернути увагу, щоб перед поданням електронних заяв вступники обов’язково перевірили дані, внесені в електронний кабінет. Оскільки після подачі першої заяви вони вже не зможуть виправити жодну інформацію», – зазначила Оксана Бєлік.

Вона закликала вступників не поспішати подавати заяви в перші дні – вони зможуть зробити це до 18-ї години 26 липня. А до 18-ї години 25 липня буде відкрита можливість для реєстрації електронних кабінетів.

«Подивіться на навчальні заклади, їхні конкурсні пропозиції, визначте правильно пріоритети. Пам’ятайте, що місце вступника в рейтингу визначають не датою подання заяв, а залежить лише від конкурсного балу», – звернулася до вступників Оксана Бєлік.

Олег Шаров додав, що під час подання заяв на бюджет вступники мають особливо уважно поставитися до визначення пріоритетності. Адже після подачі заяви змінити пріоритетність уже неможливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати нову. Але якщо заява зареєстрована, то в разі скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.

«Хочу нагадати, що вступники на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування можуть подати на бюджет до 7 заяв на 4 спеціальності. Слід дуже уважно поставитися до визначення пріоритетності. В алгоритмі адресного розміщення держзамовлення розглядаються абсолютно всі заяви, і пріоритетність не дає переваги тій чи іншій заяві, але вона визначає послідовність їх розгляду», – пояснив Олег Шаров.

Щоб подати заяву, вступнику потрібно зайти до свого електронного кабінету (або створити його), перевірити (або заповнити) всю необхідну інформацію та документи, після чого натиснути кнопку «Подача заяв». У формі вибору конкурсних пропозицій необхідно обрати регіон (зверніть увагу, що м. Київ – у кінці переліку), заклад, освітній ступінь, форму навчання та спеціальність.

Визначившись з конкурсними пропозиціями, вступник має позначити галочкою потрібну, вибрати для неї сертифікати ЗНО, джерела фінансування та пріоритетність (для заяв на бюджет). Відтак він зможе подати заяву, попередньо також підтвердивши згоду із загальними параметрами участі у конкурсному відборі.

Докладна інструкція щодо реєстрації електронного кабінету та подання заяв, розміщена на сайті МОН за цим посиланням https://bit.ly/2L2t8Gx . Також вступники можуть переглянути відео-інструкцію https://youtu.be/L1Rjqx8TjPI .

Дізнатися інформацію про виші, їхні конкурсні пропозиції, а також переглянути рейтингові списки вступників відсьогодні можна на новому сайті, створеному ДП «Інфоресурс»: info.edbo.gov.ua.