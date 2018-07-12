Служба зайнятості пропонує низку програм підтримки в розгортанні бізнесу

– По-перше, безробітні можуть отримати одноразове матеріальне забезпечення для відкриття власної справи. Для цього вони попередньо повинні пройти спеціальне тестування, освоїти основи ведення підприємницької діяльності, написати бізнес-план і захистити його на відповідній комісії в центрі зайнятості, – розповів директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк. – Якщо презентована ідея актуальна, а головне – перспективна, то особі надаються кошти для започаткування бізнесу. Цього року цією програмою скористалися 86 безробітних. Із них 52 – молодь віком до 35 років, 33 жінки, 24 жителі сільських поселень, 17 учасників АТО. Загальна сума фінансової підтримки становила 1,6 млн грн.

За словами Василя Барилюка, посадовці центів зайнятості також активно залучають членів малозабезпечених родин і вимушено переміщених осіб до пілотного проекту «Рука допомоги». Один із напрямів експерименту – надання особі на поворотній основі безвідсоткової позики у максимальному розмірі до 70 тис. 480 грн на закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для ведення бізнесу. З січня дія експерименту поширилася на суб’єктів господарської діяльності, що готові за скеруванням центру зайнятості працевлаштувати не менш як двох малозабезпечених осіб, вимушених переселенців або учасників антитерористичної операції. Завдяки цій ініціативі Міністерства соціальної політики України комісія, що діє при Львівській ОДА, у січні-червні ухвалила позитивне рішення про надання фінансової підтримки 90 жителям Львівщини, зокрема 65 членам малозабезпечених сімей, 16 вимушеним переселенцям і 9 суб’єктам господарської діяльності. Учасникам програми центр зайнятості пропонує тренінги та семінари з питань підприємництва, навчання з основ ведення бізнесу, індивідуальні консультації, допомогу у написанні бізнес-плану та кваліфікований супровід на старті самостійного господарювання.

– У нас є ще один інструмент фінансового стимулювання малого та середнього бізнесу, – додав директор Львівського обласного центру зайнятості. – Це – повернення працедавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску у разі забезпечення безробітних новими робочими місцями. Упродовж шести місяців за цією програмою працевлаштовано 325 наших клієнтів, у т. ч. 140 осіб з числа квотних категорій. Працедавцям, які скористалися компенсаційним механізмом, відшкодовано 2,8 млн грн.