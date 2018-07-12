На Львівщині припинили діяльність нелегальної АЗС

Від початку 2018 року виявлено вже 12 таких заправок

У рамках операції «Акциз – 2018» у Городоцькому районі Львівської області в першій декаді липня цього року оперативники Головного управління ДФС у Львівській області припинили діяльність підпільної АЗС, на якій незаконно реалізовували необліковані підакцизні товари (дизпалива) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

Описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис. грн., а також дизельне пальне, яке зберігалося в резервуарі об’ємом 10 тонн орієнтовною вартістю 300 тис. гривень. Пор це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Від початку 2018 року правоохоронці фіскальної служби області вже виявили 12 нелегальних АЗС.

У кожному випадку щодо правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення щодо порядку провадження господарської діяльності згідно з ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скеровано до суду.

За рішенням суду відповідальність за цією статтею КУпАП може сягати до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з конфіскацією продукції, знарядь, сировини і грошей, одержаних унаслідок скоєного правопорушення.